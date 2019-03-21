الدرديري وآل ثاني يبحثان مسار العلاقات

بحث وزير الخارجية د. الدرديري محمد أحمد مع نظيره القطري د. محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الأربعاء، مسار العلاقات الثنائية وسبل دفعها إلى آفاق أرحب في المجالات السياسية والاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي لتحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين الدولتين.

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واستعرض د. الدرديري مع نظيره القطري خلال لقائهما بالدوحة آخر الاستعدادات لإنجاح اجتماعات اللجنة العليا السودانية القطرية المشتركة التي ستلتئم خلال اليومين القادمين بالدوحة، برئاسة رئيسي مجلسي الوزراء السوداني والقطري.

وأشاد الوزيران بحسب الشروق – بالرعاية الكريمة لقيادتي البلدين الرئيس البشير والأمير تميم بن حمد آل ثاني للعلاقات المتطورة بين الدوحة والخرطوم، كذلك أمّن الدرديري ونظيره آل ثاني على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي سيوقع عليها الجانبان في ختام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)