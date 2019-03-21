تعديلات من البشير بشأن قانون الطوارئ

اصدر الرئيس السوداني؛ عمر البشير اليوم الخميس أمر الطوارئ رقم "7" لسنة 2019م باجراء تعديلات لاوامر الطوارئ 2 ، 3 ، 4 ، 5 لسنة 2019م؛ بحيث لاتقل مدة السجن عن ستة اشهر ولاتزيد عن عشرة سنوات والغرامة.
وتضمنت تعديل المادة 13(أ) في أمر طوارئ رقم "2" التي نصت على "السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة " ، لتصبح بعد التعديل " السجن مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن عشر سنوات والغرامة ".
كما تم تعديل المادة 7(أ) في أمر طواريء رقم "3" التي نصت على " السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة "؛ لتصبح بعد التعديل " السجن مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن عشر سنوات والغرامة "، وتعديل المادة 8(أ) في أمر طواريء رقم "4" بحذف عبارة " لا تزيد عن عشرة سنوات والغرامة التي لا تقل عن " 50000" جنيه " خمسون ألف جنيه " ، ويستعاض عنها بعبارة " لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن عشرة سنوات".
كما تضمنت التعديلات ايضا المادة 14 (أ) من أمر الطواريء رقم (5) . التي نصت على "السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة " لتصبح بعد التعديل " لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عشرة سنوات ".
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