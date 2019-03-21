البشير يوجه بتسريع إصلاح الخدمة المدنية

وجه الرئيس السوداني؛ عمر البشير اليوم الخميس؛ لجنة إصلاح الخدمة المدنية بتسريع العمل لإنجاز التوصيات والموجهات التي من شأنها إصلاح الخدمة المدنية بالبلاد. وترأس البشير اليوم الخميس ببيت الضيافة بالخرطوم اجتماع وضع الهيئات والشركات الحكومية ومواردها وقانون العمل وسبل توحيد الأجور في الوظائف المتساوية والوصف الوظيفي. ومن جانبها اوضحت رئيس اللجنة د. بدرية سليمان في تصريحات صحفية عقب الاجتماع؛ أن اللجنة معنية بإعادة النظر في الهياكل والتشريعات وأسس الترقيات والتعيين في الخدمة العامة. Advertisements وقالت أن الاجتماع استعرض مسيرة الخدمة المدنية بالبلاد وجهود الإصلاح عبر وثيقة إصلاح الدولة واللجان ذات الصلة وتوصيات الحوار الوطني في هذا الشأن. وأكدت أن عمل اللجنة تدعمة رغبة وإرادة سياسية قوية من القيادة في الإصلاح.

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