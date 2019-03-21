رئيس الوزراء يصدر قراران بتعيين وكلاء وزارات المعادن والنفط

أصدر رئيس الوزراء؛ محمد طاهر ايلا اليوم الخميس؛ قرارا بتعيين المهندس على عبد الرحمن محمد إبراهيم وكيلا لوزارة النفط والغاز؛ ود عباس الشيخ محمد صالح وكيلا لوزارة المعادن. ووجه القرار الجهات المعنية باتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار على وجه السرعة.

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