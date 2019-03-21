البشير يصدر مرسومين جمهوريين بتعيين مساعدين له

اصدر الرئيس السوداني؛ عمر البشير اليوم الخميس مرسومين جمهوريين بتعين مولانا احمد محمد هارون ، ود. الصادق الهادي المهدي مساعدين لرئيس الجمهورية.الجدير بالذكر ان احمد هارون تم تعيينه من قبل الرئيس البشير؛ رئيسا مكلفا لحزب المؤتمر الوطني؛ بعد القرارات الجمهورية التي أعلن فيها البشير انه سيصبح على مسافة واحدة من كل الأحزاب.

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