رويترز : القبض على الرئيس البرازيلي السابق ميشيل تامر

قال مصدر قضائي إن الشرطة ألقت القبض على الرئيس البرازيلي السابق ميشيل تامر اليوم الخميس ضمن تحقيق واسع النطاق لمكافحة الفساد في إطار القضية المعروفة باسم (غسيل السيارات) وتولى تامر رئاسة البرازيل بين عامي 2016 و2018 بعد عزل ديلما روسيف.

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