موجز "السودان 365".. قرار جديد لـ"البشير"

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

البشير يعين "هارون" مساعدًا له

عين الرئيس عمر البشير، أحمد هارون المفوض برئاسة حزب المؤتمر الوطني مساعدًا له.

البشير يؤكد حرص الدولة على إحلال السلام فى كافة ربوع السودان

ووجه البشير -خلال لقائه اليوم الخميس ببيت الضيافة الرئاسى بالخرطوم، بمساعده فيصل حسن إبراهيم- بتوحيد ملف السلام فى دارفور ومنطقتى النيل الأزرق وجنوب كردفان، تحت مظلة واحدة .

وقال فيصل حسن إبراهيم، فى تصريح صحفى، إن لقاءه مع الرئيس البشير جاء فى إطار التداول حول الكثير من الملفات وعلى رأسها ملف السلام الذى هو من القضايا الأساسية التى تهتم بها الدولة .

ونوه بأنهم سيبدأون بدعوة المجلس الأعلى للسلام فى الأيام المقبلة بشأن هذه الملفات، مؤكدا أن السلام واحد من المخرجات الهامة جدا للوطن .

وقال "استمعت إلى توجيهات الرئيس البشير بشأن العلاقة مع دولة جنوب السودان، والمضى بها للأمام ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة معها والملفات ذات الصلة" .

حكومة انتقالية في جنوب السودان مايو المقبل

قال سفير جنوب السودان لدى إثيوبيا جيمس مورغن إن تشكيل الحكومة الانتقالية في بلاده سيتم وفقا لاتفاق السلام في الـ12 من مايو المقبل.

وأوضح مورغن لـ"العين الإخبارية" أن زعيم المعارضة رياك مشار سيتولى منصب النائب الأول للرئيس، وأن اتفاقية الخرطوم للسلام الموقعة في سبتمبر الماضي، تنص على بداية الفترة الانتقالية بعد 8 أشهر من توقيع الاتفاق.

وذكر أن الفترة الانتقالية في جنوب السودان ستبدأ في الـ12 من مايو المقبل وتشكل فيها حكومة انتقالية جديدة من الحكومة الحالية والأطراف الموقعة على اتفاق السلام.

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وأكد مورغن أن جميع الأطراف الموقعة على اتفاق السلام ستقدم قائمة مرشحيها في الحكومة الانتقالية، مشيراً إلى أن حصة المعارضة بقيادة رياك مشار ستكون 9 حقائب وزارية، فضلا عن منصب النائب الأول للرئيس.

ووقع فرقاء جنوب السودان في الـ5 من سبتمبر 2018 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقا نهائيا للسلام، بحضور رؤساء دول الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا "إيجاد" التي ترعى اتفاقية السلام الشامل في جنوب السودان، ومنذ ذلك، يمر جنوب السودان بمرحلة ما قبل الفترة الانتقالية ومدتها 8 أشهر تنتهي في مايو المقبل.

الشرطة تفرق تظاهرة بالخرطوم واعتقال قيادات لحزب الأمة

اطلقت قوات مكافحة الشغب السودانية؛اليوم الخميس الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة بمنطقة جبرة جنوب العاصمة الخرطوم تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير.

وقال شهود عيان لـ"اخبار الخليج 365" ان المئات من مواطني ضاحية جبرة خرجوا استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين والقوى المعارضة الموقعة على اعلان الحرية والتغيير؛ لمواكب احتجاجية في عدد من المدن السودانية.

وقال حزب الامة القومي المعارض؛ ان السلطات الامنية اعتقلت صباح اليوم عددا من قياداته بمدنية الأبيض بولاية شمال كردفان لعرقلة قيام الموكب الاحتجاجي بالمدينة.

محاكمة أسماء وشخصيات مرموقة بقانون الطوارئ

كشف رئيس نيابة الطوارئ بالخرطوم مصطفى أبشر، أن النيابة ستقدم أسماء وشخصيات اقتصادية مرموقة للمحاكمة بقانون الطوارئ.

ورفض المسؤول السوداني حديث البعض بأن قانون الطوارئ موجه لملاحقة المحتجين، قائلا لصحيفة "الانتباهة": "لدينا إحصائية كبيرة بأسماء شخصيات اقتصادية تعمل في تجارة العملة قدمت لمحكمة الطوارئ في الأيام الماضية وصدرت في حقها أحكام قضائية".

وتابع: "أصدرنا عقوبات متفاوتة في حق تجار العملة والمهربين ومخربي الاقتصاد، ولم يفصح أبشر عن أسماء بعينها قدمت لمحكمة الطوارئ"، بيد أنه شدد على أن الطوارئ لم تكن محصورة في ملاحقة المحتجين.