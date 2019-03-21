سكاى إيطاليا: يويفا يكتفي بتغريم رونالدو بعد احتفاله المثير ضد أتلتيكو

قرر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" تغريم البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الايطالي بعد إحتفاله المثير للجدل، عقب مباراة أتلتيكو مدريد فى إياب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا. أشارت شبكة "سكاى سبورت" الإيطالية، إلى إن اللجنة التأديبية بالاتحاد الأوروبى "يويفا" اكتفت بتغريم كريستيانو رونالدو 20 ألف يورو بسبب احتفاله المثير أمام جماهير أتلتيكو مدريد وعدم إيقافه. كان البرتغالى كريستيانو رونالدو قد إحتفل بطريقة غير لائقة أمام جماهير أتلتيكو مدريد، بعد قيادة يوفنتوس إلى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا بثلاثية أمطر بها شباك الروخى بلانكوس فى ملعب "إليانز ستاديوم"، بعدما كان فريقه خسراً فى الذهاب بثنائية نظيفة. وبهذا يتأكد مشاركة البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى أمام أياكس الهولندى فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا 10 أبريل المقبل على ملعب "يوهان كرويف أرينا".

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