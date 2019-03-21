جيسيكا سيمبسون تعلن وصول ابنتها الثالثة وتطلق عليها "بيرى ماى"

أعلنت النجمة العالمية جيسيكا سيمبسون، عن وضع طفلها الثالث أمس الأربعاء، وذلك من خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وكشفت النجمة العالمية البالغة من العمر 38 عامًا، عن اسم مولودتها وهو "بيرى ماى" وتزن ما يقرب من 5 كيلو جرامات، وكتبت فى منشور لها "نحن سعداء جدا وفخورون بإعلان ولادة ابنتنا المثالية، بيردي ماي جونسون" مرفقة معه صورة المولودة فى فراشه وتداعبها شقيقتها الأكبر.

يشار إلى أن المولودة الجديدة هى الثالثة لنجمعة العالمية جيسيكا سيمبسون وزوجها الفنان إريك جونسون، حيث إن هناك فتاة هى الأكبر وتدعى ماكسويل درو وتبلغ من عمرها 6 سنوات وشقيق آخر يدعى آيس كنوت (5 سنوات).