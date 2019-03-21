مباريات دولية ودية - منتخبات السعودية - أساسي x

15:45 الإمارات - أساسي التصفيات المؤهلة ليورو 2020 كرواتيا x

21:45 إذربيجان هولندا Advertisements x

21:45 روسيا البيضاء بلجيكا x

21:45 روسيا النمسا x

21:45 بولندا

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كانت هذه تفاصيل خبر البشير يعين "هارون" مساعدًا له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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