وقال قصر الإليزيه - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الخميس/ - إن النائب هيرفي بيرفيل الذي ولد في عاصمة رواندا /كيجالي/ سيمثل الرئيس الفرنسي في هذا الحدث.
وكان "أوليفييه نادوهيجراه" وزير الدولة للشئون الخارجية في رواندا أعلن في وقت سابق أن سلطات بلاده وجهت دعوة إلى الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" لحضور هذا الحدث.
كانت هذه تفاصيل خبر الاليزيه : ماكرون لن يحضر إحياء الذكرى السنوية الـ 25 لإبادة التوتسي في رواندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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