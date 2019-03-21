الرئيس اللبناني إلى موسكو في زيارة رسمية في 25 و 26 من الشهر الحالي

أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان لها، اليوم الخميس، أن الرئيس اللبناني ميشال عون سيتوجه إلى روسيا الإتحادية في زيارة رسمية، تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وجاء في البيان"يقوم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بزيارة رسمية الى جمهورية روسيا الاتحادية، تلبية لدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك يومي 25 و26 آذار/مارس الجاري".
واضاف البيان:" وسيجري فخامة الرئيس محادثات مع فخامة الرئيس بوتين يوم الثلاثاء المقبل، كما يلتقي عددا من المسؤولين الروس".
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