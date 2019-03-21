عاجل.. داعش يتبنى تفجير احتفالات في كابول

أعلن تنظيم داعش، مسؤوليته عن ثلاث تفجيرات وقعت في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الخميس، وأسفرت عن سقوط ستة قتلى.

وقال التنظيم عبر تطبيق "تليجرام" إن جنوده فجروا ثلاث عبوات ناسفة وسط تجمع احتفالات شيعية بالقرب من ضريح، وزعم أن التفجيرات أسفرت عن سقوط 50 شخصاً بين قتيل وجريح.

وأكد وحيد الله ميار، المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، أن الانفجارات أسفرت عن مقتل ستة وإصابة ما لا يقل عن 23 آخرين.

وقال بصير مجاهد المتحدث باسم شرطة العاصمة إن الانفجارات وقعت بالقرب من ضريح شيعي شهير، متحدثا عن ثلاثة ألغام كان تمت زراعتها في المنطقة في وقت سابق، إلا أن وزارة الدفاع، ذكرت عبر تويتر، أنه تم إطلاق ثلاثة صواريخ على المنطقة.

ويحتفل ملايين الأفغان حالياً بعيد النوروز، وهو اليوم الأول في العام الفارسي الجديد.

Advertisements

ووقعت الانفجارات قبل فترة وجيزة من إلقاء الرئيس أشرف غني خطاباً في شمال البلاد بمناسبة العام الجديد.

وأدان غني الهجوم، وقال :"لقد فقدنا أرواحاً بريئة على أيدي عدو جبان لا يعرف حدوداً".

وكانت وزارة الشؤون الداخلية أعلنت أمس أنه تم اتخاذ تدابير لضمان أمن الناس خلال احتفالات النوروز.

وكان تنظيم داعش تبنى العام الماضي هجوما انتحاريا وقع في نفس المنطقة خلال الاحتفالات. وأسفر ذلك الهجوم عن مقتل 31 شخصا.