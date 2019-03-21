وول ستريت جورنال تنضم لخدمة أخبار أبل

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، فإنه ليس من المعروف ما الذى دفع وول ستريت لهذا القرار، ومع ذلك قد يكون الدافع وراء ذلك تركيز أبل على منح المنشورات بخدمتها إمكانية الوصول إلى ملايين القراء الجدد.
ولا تزال صحف أخرى مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست لم تأخذ خطوة للانضمام، بسبب نسبة شركة أبل التى تصل إلى 50 %، بجانب الوصول غير المحدود إلى المحتوى.
وأيًا كان الناشرون المتاحون في 25 مارس، سيظل نموذج العمل داخل الخدمة كما هو، فبينما ستقدم الخدمة بعض المقالات بشكل مجانى، فإن الاشتراك الشهرى ضرورة لفتح أبوابها لتدفق الأخبار من مختلف الناشرين المشاركين فى الخدمة.
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