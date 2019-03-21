الإصابة تهدد مشاركة راشفورد فى مباراة إنجلترا ضد التشيك

وفقاً لما نشرته شبكة "سكاى سبورت" الإنجليزية، فإن راشفورد لم يشارك فى التدريبات الجماعية صباح اليوم، الخميس، فى ملعب "سان جورج بارك" وتدرب بشكل منفرد بسبب شعورة ببعض الآلام.
وأوضحت الشبكة أن راشفورد يعانى من آلام فى إصابة سابقة تعرض لها خلال مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بالدورى الإنجليزى 24 فبراير الماضى، ولكن لم يكشف جاريث ساوثجيت عن أى معلومات خاصة بحالة اللاعب.
وقد يغيب اللاعب بنسبة كبيرة عن مباراة إنجلترا الافتتاحية بتصفيات يورو 2020 ضد التشيك غداً، الجمعة، وقد يدفع ساوثجيت بالجناح الصاعد جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الألمانى.
ويملك مدرب إنجلترا لاعبا آخر فى نفس المركز وهو كالوم هودسون أودى جناح تشيلسى الإنجليزى، الذى يتميز بإمكانيات فنية كبيرة أيضاً.
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