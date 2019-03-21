وقال الادعاء إنه "يعتقد أن المتهم، وهو تركي، نفذ الهجوم منفرداً".
ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم على متن أحد قطارات الضواحي في غرب مدينة أوتريخت في إطلاق النار الذي وقع الإثنين الماضي، الذي أسفر أيضاً عن إصابة خمسة أشخاص.
وعثر المحققون على خطاب في السيارة التي فر بها المتهم، ضمن أدلة أخرى أوضحت أن الحادث كان بدافع الإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. الادعاء الهولندي يتهم منفذ هجوم أوتريخت بـ"الإرهاب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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