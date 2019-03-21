رحلة الكونفدرالية.. هل يتخطى الهلال السوداني "أبناء تونس"؟ (تقرير)

شهدت العاصمة المصرية القاهرة سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفيدرالية".

وفي كأس الاتحاد الأفريقي، وقع الزمالك المصري مع حسنية أغادير المغربي والنجم الساحلي التونسي مع الهلال السوداني والصفاقسي التونسي حامل اللقب 3 مرات مع نكانا ريد ديفلز الزامبي ونهضة بركان المغربي مع غورماهيا الكيني.

وسيلتقي الفائز من مباراة نكانا والصفاقسي مع الفائز بين غورماهيا ونهضة بركان والفائز بين النجم الساحلي والهلال مع الفائز بين حسنية أغادير والزمالك.

وأكد حسن محمد فاضل مدير العلاقات العامة في الهلال السوداني أن مواجهة النجم الساحلي التونسي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، لن تكون سهلة على فريقه.

وتابع حسن فاضل: حال تخطيه سيكون علينا مواجهة الزمالك أو حسنية أغادير والمواجهات العربية العربية تكون صعبة، حتى لو كان أغادير مشارك لأول مرة في هذه البطولة، لكنه لن يكون منافسًا سهلًا للزمالك، ونملك طموحًا كبيرًا لتحقيق لقب الكونفدرالية الأفريقية.

فيما أكَّد رفيق المحمدي المدرب المساعد بالنجم الساحلي أن قرعة فريقه في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا جاءت متوازنة.

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و قال المحمدي : “علينا الإعداد جيدًا لموقعة الهلال، و بإذن الله سنتخطى عقبته و نتأهل إلى نصف النهائي خاصة وأن هذه المسابقة من الاهداف المرسومة لفريقنا هذا الموسم”.

و أضاف “النجم ينتظره ماراطون من المباريات محليًا و إقليميًا و قاريًا لذلك نحرص على أن تكون المجموعة في أحسن حالاتها من الناحية البدنية”.

و أوضح رئيس القطاع الرياضي بنادي الهلال الطريفي الصديق بأن الفريق سيكون جاهزًا لمواجهة النجم الساحلي في بطولة الكونفدرالية، مؤكدًا أنه لا يخشى ملاقاة ممثل تونس.

وقال الطريفي الصديق إن مواجهة الهلال السوداني والنجم الساحلي نهائي مبكّر لأن المباراة تجمع بين فريقين لهما إمكانيات فنية كبيرة.

وأضاف” النجم الساحلي سيكون بمثابة كتاب مفتوح لنا، وسنعمل على الإعداد لهذه المباراة بصورة جيّدة حتى التأهل لنصف النهائي”.