البشير يؤكد حرص الدولة على إحلال السلام فى كافة ربوع السودان

أكد الرئيس السودانى، عمر البشير، حرص الدولة على إحلال السلام فى كافة ربوع السودان .ووجه البشير -خلال لقائه اليوم الخميس ببيت الضيافة الرئاسى بالخرطوم، بمساعده فيصل حسن إبراهيم- بتوحيد ملف السلام فى دارفور ومنطقتى النيل الأزرق وجنوب كردفان، تحت مظلة واحدة .

وقال فيصل حسن إبراهيم، فى تصريح صحفى، إن لقاءه مع الرئيس البشير جاء فى إطار التداول حول الكثير من الملفات وعلى رأسها ملف السلام الذى هو من القضايا الأساسية التى تهتم بها الدولة .

ونوه بأنهم سيبدأون بدعوة المجلس الأعلى للسلام فى الأيام المقبلة بشأن هذه الملفات، مؤكدا أن السلام واحد من المخرجات الهامة جدا للوطن .

وقال "استمعت إلى توجيهات الرئيس البشير بشأن العلاقة مع دولة جنوب السودان، والمضى بها للأمام ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة معها والملفات ذات الصلة" .