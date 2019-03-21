وأضاف المجلس في بيان "نحن على علم بأن شركة النفط العمانية أبدت عزمها القوي للمشاركة بحصة تصل إلى 30 بالمئة، وهو أمر متوقف على التوصل لاتفاق بين الأطراف المعنية".
والمشروع الذي تبلغ قيمته 3.85 مليار دولار سيمثل أكبر استثمار أجنبي مباشر منفرد في سريلانكا.
وأضاف المجلس أن شركة عمان للتجارة الدولية مستعدة أيضا لتزويد المصفاة الجديدة بكل متطلباتها من اللقيم إضافة إلى تسويق المنتجات المكررة التي ستنتجها مثل البنزين.
وذكر المجلس أن المستثمر الرئيسي في المشروع، وهي الوحدة السنغافورية لمجموعة أكورد الهندية، قالت أيضا إنها على ثقة تامة من تنفيذ المشروع.
ونفت وزارة النفط العمانية أمس الأربعاء موافقتها على ضخ استثمار في المصفاة، وذلك بعد يوم من إعلان الحكومة السريلانكية عن مشاركة السلطنة.
وقال سالم العوفي وكيل وزارة النفط والغاز العمانية في مؤتمر صحفي إن الوزارة لا علم لها "بهذا الاستثمار في سريلانكا... لا أعرف من الذي يوقع الشيك لمبلغ 3.8 مليار دولار".
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الاستثمار في سريلانكا: شركة النفط العمانية مهتمة بمشروع مصفاة نفطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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