اتصالات لعودة السودان لاتحاد الجامعات العربية

كشف أمين عام اتحاد الجامعات العربية عمرو عزت سلامة، يوم الخميس، عن اتصالات قام بها الاتحاد وعقد لقاءات مع مسؤولين سودانيين تهدف لعودة السودان لاتحاد الجامعات العربية مرة أخرى وتطبيع العلاقات بين الطرفين.

وقال سلامة إن جامعة الدول العربية تسعى إلى ترجمة معاني التعليم وفوائده للانعكاس على المواطن العربي، موضحاً أن اتحاد الجامعات العربية يسعى إلى واقع تعليمي يليق بمستوى هذه الأمة.

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وأعلن سلامة خلال كلمته بافتتاح الدورة 52 لاتحاد الجامعات العربية بمدينة شرم الشيخ، بحضور 122 جامعة عربية، عن الانتقال من مرحلة تراكم المعرفة إلى تعزيز الخبرة المعملية بالنسبة لثقافة الاتحاد، وإجراء تعديلات على الخطة الاستراتيجية لاتحاد الجامعات العربية لتفعيل أهداف التنمية المستدامة، للإسهام بشكل أساسي في تعليم جيد شامل منصف، وتمكين المرأة وتأهيل القيادات الأكاديمية.

وكشف بحسب ما نقلته الشروق – عن مشروعات تبنتها جامعة الدولة العربية واتحاد الجامعات ناقشها مؤتمر وزراء التعليم العالي العرب، منها مشروعات معيارية للتعليم لرفع جودة التعليم، وتسهيل الحصول على تأشيرات الدخول لرؤساء الجامعات بالدول المختلفة بهدف سهولة وسرعة في التواصل وإبرام الاتفاقيات والبروتوكولات، وبحث تبادل علمي وطلابي وبحثي بين الأطراف العربية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)