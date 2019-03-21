الأرصاد : ارتفاع درجات الحرارة بالبلاد

التاريخ: 21-مارس-2019
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أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحدة الإنذار المبكر في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24ساعة، ارتفاع درجات الحرارة العظمى والصغرى في معظم أنحاء البلاد، حيث كانت على 43 م رصدت في كل من القضارف وأبو نعامة وادناها صباح يوم الخميس في 16م درجة سجلت في دنقلا و الفاشر.
وتوقع التقريربحسب سونا – أن تحافظ درجات الحرارة على معدلاتها المرتفعة في معظم انحاء البلاد متوقعا أن تسود رياح شمالية إلى شمالية شرقية جافة خفيفة إلى متوسطة السرعة تنشط مع تقدم ساعات الليل والصباح الباكر .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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