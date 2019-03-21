الأرصاد : ارتفاع درجات الحرارة بالبلاد

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحدة الإنذار المبكر في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24ساعة، ارتفاع درجات الحرارة العظمى والصغرى في معظم أنحاء البلاد، حيث كانت على 43 م رصدت في كل من القضارف وأبو نعامة وادناها صباح يوم الخميس في 16م درجة سجلت في دنقلا و الفاشر.

وتوقع التقريربحسب سونا – أن تحافظ درجات الحرارة على معدلاتها المرتفعة في معظم انحاء البلاد متوقعا أن تسود رياح شمالية إلى شمالية شرقية جافة خفيفة إلى متوسطة السرعة تنشط مع تقدم ساعات الليل والصباح الباكر .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)