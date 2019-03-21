طلبت الصحفية لينا يعقوب اعفاءها عن التعليق على خبر احتفاء المذيعة ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي لوشي بمناسبة إنجاب قطتها وذلك عندما طلب منها تعليقاً صحفياً على الخبر الذي تابعه أكثر من ثلاثة الف على الموقع الذي بادرت صحيفة (أخبار الخليج 365) بنشره حسب قناة امرمان.
هذا وقد بادر مقدم البرنامج الذي استضاف الإعلامية لينا بقناة امدرمان – بادر بتحية النجمة الإعلامية لوشي ومباركة إنجاب قطتها في الوقت الذي أكدت فيه لينا بأن المتابعين لخبر لوشي وإنجاب قطتها بالمواقع قد تجاوز الثلاثة ألف مضيفة قولها :(بأن لوشي ضاربة الهم بالفرح).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو :مباركة وتحية لنجاب قطة (لوشي) على قناة امدرمان وصحفية ترفض التعليق وتقول (الناس مهمومة ولوشي ضاربة الهم بالفرح) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.