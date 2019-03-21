بالفيديو :مباركة وتحية لنجاب قطة (لوشي) على قناة امدرمان وصحفية ترفض التعليق وتقول (الناس مهمومة ولوشي ضاربة الهم بالفرح)

طلبت الصحفية لينا يعقوب اعفاءها عن التعليق على خبر احتفاء المذيعة ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي لوشي بمناسبة إنجاب قطتها وذلك عندما طلب منها تعليقاً صحفياً على الخبر الذي تابعه أكثر من ثلاثة الف على الموقع الذي بادرت صحيفة (أخبار الخليج 365) بنشره حسب قناة امرمان.

هذا وقد بادر مقدم البرنامج الذي استضاف الإعلامية لينا بقناة امدرمان – بادر بتحية النجمة الإعلامية لوشي ومباركة إنجاب قطتها في الوقت الذي أكدت فيه لينا بأن المتابعين لخبر لوشي وإنجاب قطتها بالمواقع قد تجاوز الثلاثة ألف مضيفة قولها :(بأن لوشي ضاربة الهم بالفرح).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)