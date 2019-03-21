أصدر والي شمال دارفور الفريق الركن النعيم خضر مرسال، الخميس، قراراً ولائياً بالرقم 34 لسنة 2019، يقضي بنزع الأراضي الزراعية كافة بمجرى وادي حلوف بالفاشر. ووجه القرار الجهات المعنية كافة بوضعه موضع التنفيذ. ونص القرار بحسب الشروق – على أن تقوم وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالتنسيق مع وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بتعيين ضابط لنزع تلك الأراضي لاستكمال الإجراءات الشكلية والجوهرية المتعلقة بالموضوع. Advertisements ونص القرار كذلك على أن تقوم وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بتعيين ضابط لتسوية الحقوق والنظر في أي تعويضات إذا اقتضى الحال. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار بنزع أراضٍ زراعية بشمال دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.