حكم أماراتي لمواجهة المريخ والنجم

التاريخ: 21-مارس-2019
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كلف الاتحاد العربي لكرة القدم، الحكم الأماراتي سلطان المرزوقي، بإدارة مباراة المريخ والنجم الساحلي المحدد لها يوم 29 مارس الحالي في إياب نصف نهائي كاس زايد للأندية العربية.
ويذكر أن المرزوقي قد أدار مباراة المريخ واتحاد العاصمة الجزائري في ثمن النهائي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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