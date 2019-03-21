حكم أماراتي لمواجهة المريخ والنجم

التاريخ: 21-مارس-2019 فى : رياضة 124 مشاهدة كلف الاتحاد العربي لكرة القدم، الحكم الأماراتي سلطان المرزوقي، بإدارة مباراة المريخ والنجم الساحلي المحدد لها يوم 29 مارس الحالي في إياب نصف نهائي كاس زايد للأندية العربية. ويذكر أن المرزوقي قد أدار مباراة المريخ واتحاد العاصمة الجزائري في ثمن النهائي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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