حكومة انتقالية في جنوب السودان مايو المقبل

قال سفير جنوب السودان لدى إثيوبيا جيمس مورغن إن تشكيل الحكومة الانتقالية في بلاده سيتم وفقا لاتفاق السلام في الـ12 من مايو المقبل.

وأوضح مورغن لـ"العين الإخبارية" أن زعيم المعارضة رياك مشار سيتولى منصب النائب الأول للرئيس، وأن اتفاقية الخرطوم للسلام الموقعة في سبتمبر الماضي، تنص على بداية الفترة الانتقالية بعد 8 أشهر من توقيع الاتفاق.

وذكر أن الفترة الانتقالية في جنوب السودان ستبدأ في الـ12 من مايو المقبل وتشكل فيها حكومة انتقالية جديدة من الحكومة الحالية والأطراف الموقعة على اتفاق السلام.

وأكد مورغن أن جميع الأطراف الموقعة على اتفاق السلام ستقدم قائمة مرشحيها في الحكومة الانتقالية، مشيراً إلى أن حصة المعارضة بقيادة رياك مشار ستكون 9 حقائب وزارية، فضلا عن منصب النائب الأول للرئيس.

ووقع فرقاء جنوب السودان في الـ5 من سبتمبر 2018 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقا نهائيا للسلام، بحضور رؤساء دول الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا "إيجاد" التي ترعى اتفاقية السلام الشامل في جنوب السودان، ومنذ ذلك، يمر جنوب السودان بمرحلة ما قبل الفترة الانتقالية ومدتها 8 أشهر تنتهي في مايو المقبل.