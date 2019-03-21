قريبا.. بصمة الوجه على الأيفون تكشف عن عروقك وتتعرف عليك بشكل أفضل

على الرغم من أنه لم يتم الاعلان عن مواصفات أيفون 2019، إلا أن الشائعات تسربت حول ما تخطط له الشركة الأمريكية بشأن تقنية بصمة الوجه في الهاتف المقبل.

تردد الشائعات أن تقنية التعرف على الوجه لن تقوم بمعرفة المستخدم فحسب، بل إن هناك خصائص أخرى سيتمتع بها مستخدمى أيفون 2019 تمكنهم من عملية الدفع، والسماح باستخدام كافة البيانات عن طريق بصمة وجه المستخدم فقط.

ووفقا لموقع صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، فإن التكنولوجيا الحديثة توصلت لاستخدام ما يسمى "التصوير تحت الجلد"، والذي من شأنه التحسين من عملية رؤية الأوردة والدم المصاحب له عن طريق وجه الشخص فقط، وقد يتم استخدام هذه الميزات الجديدة للتمييز بين المستخدمين الذين لديهم نفس الشبه مثل: الأشقاء أو التوائم، بالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك ميزات إضافية لمنع فتح الجهاز من قبل مستخدم غير مصرح له بفتحه.

وتأتى هذه الميزة فى الوقت الذى يواجه فيه التوائم المتماثلة مشكلة عند فتح الجهاز، ولكنه على أى حال يقوم بوظيفة أفضل من بصمة الأصابع بحسب ما صرحت أبل، لذلك مع تطوير الميزة الجديدة سيكون الأمر أكثر سهولة فى التمييز بين التوائم المتماثلين.

وعلى الرغم من ذلك، لم تعلن شركة أبل عن أن هذه الخاصية متوفرة بالفعل في أيفون 2019 بعد، كما أن الشركة لم تعلّق عن تلك الشائعات التى تحاط بمنتجاتها.