لافروف: يجب وضع حد للتمييز بحق الدبلوماسيين الروس فى مجلس أوروبا

شدد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الخميس، على ضرورة وضع حد "للتمييز بحق الدبلوماسيين الروس فى مجلس أوروبا " . وقال لافروف - خلال كلمته فى مؤتمر صحفى مع نيكولا رينتسي وزير خارجية سان مارينو ، وبثته قناة "روسيا اليوم" - إن مجلس أوروبا يشهد أزمة، كما تطرق لافروف إلى قرار السلطات الأوكرانية بمنع المراقبين الروس من متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة هناك، معتبرا إياه "غير مشروع" ، وأكد أن مسؤولين فى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا اعترفوا بذلك، بحسب قوله.

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