الصلاة واحترام المواعيد أسلحة موريتانيا لإعداد جيل المستقبل

الصلاة واحترام المواعيد كانا أهم بنود البرنامج اليومى لمنتخب موريتانيا للناشئين خلال تواجده بمدينة "وهران" الجزائرية، وهو الأمر الذى أسعد النشطاء، ويرون أن البرنامج يشتمل على أسس التربية والتكوين.
جدير بالذكر أن منتخب موريتانيا الأول يستعد للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر الصيف المقبل للمرة الأولى فى تاريخه.
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