شركة يابانية تحظر التدخين خلال ساعات العمل

حظرت شركة يابانية تحظر، جميع موظفيها التدخين خلال ساعات العمل حتى لو كانوا خارج منشأة العمل.
ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم، تقوم شركة "سوفت بانك" العملاقة للاتصالات ومقرها طوكيو بقمع صارم ضد التدخين قبل أولمبياد 2020.
وتعتزم الشركة حظر التدخين تدريجياً بتحديد أيام لعدم التدخين، ابتداءً من يوم الجمعة الأخير من كل شهر، قبل تمديد الحظر إلى يوم الأربعاء من شهر أكتوبر.
وبحلول أبريل 2020، سيتم حظر التدخين تمامًا قبل الأوليمبياد الذي سيبدأ في يوليو.
وتمنع الشركة العمال من التدخين حتى عندما يكونوا خارج العمل، لذلك لا يقتصر الحظر على مكاتبها، لكن سوفتبانك، كشفت أنه لا توجد لديها خطط لفرض عقوبات على الموظفين الذين يتجاهلون القواعد الجديدة، وقالت إن المخالفين سيتلقون تحذيرات قوية.
ويمثل الحظر تحولًا كبيرًا للشركة، التي تسمح حاليًا بالتدخين في أماكن مخصصة في جميع مكاتبها تقريبًا.
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