العاملون في القطاع الحكومي في زيمبابوي يتوصلون لاتفاق مع الحكومة بشأن الأجور

أعلن مجلس ابيكس للنقابات العمالية في زيمبابوي، اليوم الخميس، أن العاملين في القطاع الحكومي توصلوا لاتفاق بشأن الأجور مع الحكومة.
وبهذا الاتفاق تمكنت الحكومة من تهدئة العاملين الذين كانوا يعتزمون تنظيم إضراب عن العمل، في الوقت الذي تواجه في البلاد نقص في الأطباء والمدرسين والعاملين في مجالات أخرى.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المجلس قال في بيان قام بتوزيعه على الصحفيين اليوم في العاصمة هراري إن الحكومة وافقت على تطبيق تعديل على تكلفة المعيشة بمقدار 400 مليون دولار، مما يعني زيادة الأجور بواقع 129 دولارا شهريا.
وأضاف في البيان أنه من المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادة في الأول من أبريل المقبل.
وجاء في بيان المجلس" بعد مفاوضات ناجحة بين الحكومة ومجلس ابيكس، تم التوصل لاتفاق سوف ينتج عنه دفع الحكومة لتعديل لتكلفة المعيشة".
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