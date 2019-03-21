مستجدات "طوارئ السودان".. 163 بلاغ ومحاكمة هؤلاء (تقرير)

في الاسابيع الأخيرة، أقر البرلمان السوداني بغالبية الأصوات، إجازة فرض حالة الطوارئ في البلاد، بموجب مرسوم الرئيس عمر البشير، لمدة ستة أشهر بدلا عن عام.

وتدخل الاحتجاجات في السودان شهرها الرابع، ودفعت الرئيس عمر البشير إلى حل الحكومة والاعتراف بالأزمة الاقتصادية، كما وعد في خطاب للشعب بأن يجري اصلاحات سياسية تخفف من حدة الاحتقان السياسي و بمعالجات اقتصادية جذرية ومكافحة الفساد، وطلب من البرلمان تأجيل تعديلات دستورية تمكنه من الترشح لدورات رئاسية مفتوحة.

وبدأت الاحتجاجات في السودان بسبب الضائقة الاقتصادية، ولكنها سرعان ما تحولت مطالب المحتجين سياسية، تنادي بتنحي المؤتمر الوطني الحاكم والرئيس البشير، بسبب الفشل في إدارة البلاد.

و كشف رئيس نيابة الطوارئ بالخرطوم مصطفى أبشر، أن النيابة ستقدم أسماء وشخصيات اقتصادية مرموقة للمحاكمة بقانون الطوارئ.

ورفض المسؤول السوداني حديث البعض بأن قانون الطوارئ موجه لملاحقة المحتجين، قائلا لصحيفة "الانتباهة": "لدينا إحصائية كبيرة بأسماء شخصيات اقتصادية تعمل في تجارة العملة قدمت لمحكمة الطوارئ في الأيام الماضية وصدرت في حقها أحكام قضائية".

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وتابع: "أصدرنا عقوبات متفاوتة في حق تجار العملة والمهربين ومخربي الاقتصاد، ولم يفصح أبشر عن أسماء بعينها قدمت لمحكمة الطوارئ"، بيد أنه شدد على أن الطوارئ لم تكن محصورة في ملاحقة المحتجين.

وبلغ عدد البلاغات المدونة استناداً على قانون الطوارئ في السودان، (163) بلاغاً، وذلك في ست ولايات من ضمنها العاصمة الخرطوم. وقالت إحصائية: إنه تم تدوين (163) بلاغاً في محاكم الطوارئ، بحق(536) متهماً في الفترة من (28 فبراير – 14 مارس) بولايات (الخرطوم، الجزيرة، القضارف، البحر الأحمر، نهر النيل)، بينما كان عدد البلاغات في الولايات المذكورة (142، 7، 6، 4، 3، 1) على التوالي.



ومن ضمن (536) متهماً جرت إدانات ل (150) منهم، مقابل تبرئة(243) متهماً، بجانب تسليم (7) قُصَّر لذويهم مع التعهد، بوقتٍ لا يزال (137) متهماً تحت الإجراءات القضائية.



وتراوحت البلاغات بين السجن لمدة أقصاها خمس سنوات وأدناها سبعة أيام، والغرامات بين (50 ) ألفاً و(200) جنيه، بجانب مصادرة المضبوطات في عدد من الحالات.



وفي الصدد، جرى تدوين(117) بلاغاً من جملة(163) بلاغاً متعلقة بحيازة وتهريب الوقود، الدقيق، النقد الأجنبي، السبائك الذهبية وبعض المواد التجارية والأجهزة الفنية وملحقاتها بالإضافة لشاحنة ومخزن للسلاح بأم درمان .

و وكشف مصدر عن محاكمة (400) متظاهر خلال الاحتجاجات التي شهدتها ولاية الخرطوم، مشيراً إلى تبرئة عدد منهم وإدانة الآخرين.

من جهة ثانية، كشف المصدر حسب صحيفة السوداني، عن محاكمات جرت لعدد من بلاغات تهريب العملة والدقيق والوقود والذهب، وشدد على أن نيابة الطوارئ قادرة وعازمة على مواصلة إنفاذ قانون الطوارئ.