ترامب وآبى يجتمعان فى واشنطن الشهر المقبل لمناقشة قضية كوريا الشمالية

أعلنت مصادر فى الحكومة اليابانية أن رئيس الوزراء شينزو آبى سيجتمع مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نهاية أبريل المقبل، لبحث السياسات المتعلقة ببيونج يانج، فى أعقاب انهيار القمة الأمريكية-الكورية الشمالية الشهر الماضى.

وقالت المصادر - وفقا لما ذكرته صحيفة (أساهى شيمبون) اليابانية على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس- إن طوكيو وواشنطن ترتبان لزيارة آبى للولايات المتحدة.

وأشارت إلى أنه إذا قام آبى بهذه الزيارة، ستكون هذه أول قمة من ثلاثة اجتماعات يابانية-أمريكية مقرر عقدها فى غضون عدة أشهر، إذ من المقرر أن يزور ترامب اليابان يوم 26 مايو القادم كضيف للدولة، ثم يزورها مرة أخرى لحضور قمة مجموعة العشرين فى أوساكا فى 28 يونيو القادم.

وأضافت المصادر أن اليابان طلبت من الولايات المتحدة تحديد موعد زيارة آبى لواشنطن فى شهر أبريل.

وأكدت ضرورة تنسيق الجانبين للسياسات المتعلقة بالبرنامج النووى والصاروخى لكوريا الشمالية، وكذلك قضية اليابانيين المختطفين في أسرع وقت ممكن دون انتظار زيارة ترامب لليابان في مايو القادم.

وتابعت المصادر أنه من المتوقع أيضا أن يناقش آبي وترامب مسألة التجارة بين البلدين، وينظران في القيام بزيارات إلى كندا والدول الأوروبية.