تفاصيل جديدة في قضية الناشط “بوشي”…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور كثيف من الناشطين السياسيين انعقدت بمحكمة جنايات الخرطوم شمال القاضي حامد صالح أمس (الأربعاء) جلسة محاكمة الناشط السياسي والقيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي محمد حسن الشهير بـ(البوشي).

ويواجه (البوشي) تهماً من بإثارة الحرب والكراهية ضد الدولة وتقويض النظام والدستور والإخلال بالأمن والسلامة العامين.

واعترض رئيس هيئة الدفاع وجدي صالح، على ظهور مستشار جهاز الأمن والمخابرات الوطني في تمثيل الاتهام الذي قدم للمحكمة تفويض من رئيس النيابة العامة لأمن الدولة وجاء الاعتراض بأن الجهة المختصة في منح التفويض هو النائب العام وليس رئيس النيابة العامة المتخصصة، فيما أفاد حدد القاضي الجلسة القادمة للفصل في شرعية تمثيل الاتهام من قبل جهاز الأمن.

وبحسب الاتهام، فإن جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد دون بلاغاً جنائيا لدى نيابة أمن الدولة في ‏مواجهة المتهم محمد حسن عالم البوشي وفقاً للمواد ‏‏(50/51/53//69/)‏ من القانون الجنائي السوداني، القبض على المتهم بالقاهرة.