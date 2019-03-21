محاكمة ثلاثة اشخاص بينهم سيدة في تهمة ابتزاز رجل رجل بفيديوهات فاضحة…

الخليج 365:

وجهت محكمة جنايات بحري وسط، تهمتي الابتزاز والزنا لسيدة بعد أن أقرت بإقامة علاقة غير شرعية مع الشاكي لمدة ستة أشهر دون نكاح. بجانب توجيه تهمة الاشتراك في الابتزاز لمتهم ثان، وتهمة استخدام منزل للدعارة للثالث، في قضية محاكمة رجلين وسيدة بابتزاز مواطن بصور وفيديوهات فاضحة.

ووجه قاضي المحكمة التهم بعد سماع أقوال الشاكي والشهود، وحدد جلسة لسماع أقوال شهود الدفاع بعد إنكار المتهمين للتهم المنسوبة إليهم.

وبحسب الاتهام فإن الشاكي كان قد دون بلاغاً ضد المتهمين، يتهمهم فيه بالابتزاز بصور وفيديوهات التقطها المتهم الثاني له مع المتهمة بمنزل المتهم الثالث، وأكد أن المتهمين طالبوه بدفع مبلغ مالي قدره (75) ألف جنيه نظير مسح الصور والمقاطع، حيث دُوِّنَ ضدهم بلاغٌ وأحالتهم إلى المحاكمة.