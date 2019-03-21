قف تأمل !.. بقلم عبد اللطيف البوني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

صديقي النور عبد الرحمن (فكة) من كبار تجار سوق الكاملين ولديه اهتمامات بحركة الأدب والثقافة في البلاد، حكى لي كيف أن شقيقه علي الذي يكبره بعامين كان شرساً و(مارق للربا والتلاف) لدرجة أن النور كان يشتهي الشجار والمعارك مع الآخرين، فالكل يهابه ليس خوفاً منه إنما الخوف من علي، ولعل المفارقة في أن علي هذا أصبح فيما بعد جمهورياً وتأدب بأدبهم. لقد بدا لي أن النور يشعر بنقص في تجربته الصبيانية والشبابية فـ(الشكل) كان من معطيات ذلك الزمن المهمة، ولعل هذا يذكرنا قصيدة شغبة المرغومابية وهي تهجو أخيها حسين الذي كان ملازماً للخلوة ومبتعداً عن المعارك (متين ياحسين لوحك تدلدل فيه \ لا حسين ضرب لا حسين نكاتل فيه) تلك القصيدة التي تغنت عقد الجلاد بجزء منها (بطنك كرشت جلدك خرش ما فيه \ دقنك حمشت غي البنات نافيه).

(2)

لو كنت مكان الإنقاذ لكرمت الشباب الذي خرج متظاهراً ضدها في الحراك الأخير، لأن الإنقاذ لم تترك ما يجبر على الرفض والخروج والتظاهر إلا وفعلته، ففي 18 ديسمبر 2018 والأيام التي سبقته والتي تلته كانت الأزمة الاقتصادية في قمتها، الجنيه سقط إلى أسفل سافلين، خبز معدوم، وقود معدوم، أدوية معدومة، وقروش معدومة. بينما الحزب الحاكم كان يناقش تعديل الدستور والاستعداد لانتخابات 2020، مع أن الحكومة كانت تقر وجود الأزمة الطاحنة إلا أنها لم تفعل أي شيء يمكن أن يخفف منها، بل كانت الحكومة مطمئنة على أن (القشة ما تعتر ليها)، فلو صمت الشعب على هذا الذي يجري يكون شعباً قد مات وشبع موتاً، فهل هناك حكومة ترضى أن تحكم شعباً وهو في القبر؟، لقد كان الرفض فرض عين ولكن الشباب قام بالتظاهر والاحتجاج وهذا هو فرض الكفاية. فهذه الهبة الديسمبرية أعادت الروح للأمة بعد أن ظنها الناس (راحت في حق الله)، لقد أثبتت أن هذا الشعب بطل والبطل لا يموت، والأمر المؤكد أن الرسالة قد وصلت للإنقاذ بدليل اعترافها بأن للشعب الحق في رفض تلك الأوضاع المتردية وبدليل المتغيرات السياسية التي حدثت هذه الأيام التي على رأسها قرار فطم الحزب عن الرضاعة من ثدي الدولة (الما فيهو طنوب).

(3)

الروح التي سرت في هذه الأمة لن يستطيع حزب من الأحزاب القائمة أن يسعها، فالأحزاب التي تصدت لقيادة الحراك والنطق باسمه بحكم أنها معارضة للحكومة فإنها سوف تعاني منه أكثر من معاناة الإنقاذ لو اعتلت سدة الحكم الآن. هذا الحراك الشبابي رغم تنظيم تجمع المهنيين له إلا أنه عصي عن الاحتواء فسيكون بالمرصاد لأي نظام حكم قادم. هؤلاء الشباب لن يحكموا ولكنهم الآن امتلكوا (حق الفيتو) أي حق الرفض، وسوف يرفعونه في وجه أي ممارسة لا تعجبهم، وفي تقديري أن هذا تطور مذهل في الملعب السياسي السوداني إذ أصبحت هناك جهة سياسية لا تحكم مباشرة ولكنها تملك البطاقة الحمراء والصافرة لإيقاف أي مخالفة وطرد أي مخالف. وهذا بدوره سيقوي الحكومة بجعلها حذرة (تمشي على العجين وما تلخبتوش). إن المحافظة على هذه الروح الجديدة في تلك الكتلة الحيوية واجب وطني.. فهذا رصيد لكل الأمة السودانية دون استثناء. فلتتنافس الأحزاب على مقاعد الحكم كما تريد؛ ولكنها يجب أن تضع في بالها أن هناك حكماً بأربع عيون وست أيدي وثماني أرجل.