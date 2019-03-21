فساد “صغير”!.. بقلم لينا يعقوب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قضايا الفساد التي اعتاد عليها الناس في مثل هذا الوقت من العام الماضي – رغم انتهائها إلى غير ما يشتهي الكثيرون – لكنها حظيت باهتمامٍ وزخم، وباختلاف وتفرد، وأوشكت أن تُحدث نقلة نوعية في مجريات الأحداث.. لم يكن سهلاً فتح ملفات بتلك الجرأة والضخامة، وتوجيه اتهامات لأفراد من الطبقة المحمية، والحديث عن تجاوزات تتراوح بملايين الدولارات.

قضايا كبيرة، انتهت إلى تسويات ولم تذهب للمحاكم، أعادت ربما لخزانة الدولة بضعة ملايين.

لكنها انتهت إلى مجهول، وأوشكت وحدة مكافحة الفساد أن تُغطى بالشمع الأحمر، لينشغل الجميع حكومةً وشعباً ومعارضة، بأشياء أخرى!

وقبل أن ينتهي الأمر إلى نسيان، صدر قانون الطوارئ بأوامره الأربعة، والذي حملت بعض بنوده الاقتصاد والتهريب وتجارة العملة، فضلاً عن منح النائب العام سلطة التقرير بشأن رفع الحصانة عن أي شخص متهم بارتكاب جريمة.

لكن، ما الذي حدث؟ رغم الزخم القديم المتعلق بالفساد، باتت الأخبار التي ترد على شاكلة “إلقاء القبض على مواطن وبحوزنه 5 آلاف يورو و700 جنيه مصري وألف دولار بمطار الخرطوم”.. “ضبط شحنة محملة بعشر جركانات جازولين”.. “القبض على متهم أثناء تهريبه 30 جوال دقيق”.

وهذه التهم وأخرى، تُحاكم على فوراً بقانون الطوارئ ومحاكمه التي أنشئت، وكأنها خصصت لهذا الغرض وهذه التجاوزات! ما هو معلوم أن تلك المخالفات والتجاوزات كانت تضبط وتُحاكم بصورة عادية، لكن أتراها تستحق قانون الطوارئ؟

الانطباع الذي راود الكثيرين أن رفع الحصانات من المفسدين أهم بنود قانون الطوارئ، وأن القصد بتخريب الاقتصاد ليس إلقاء القبض على مسافر يحمل 5 آلاف يورو، إنما من نهب ملايين اليوروهات والدولارات.

الانشغال بقضايا صغيرة عوضاً عن الكبيرة، لا يأتي سوى بنتائج عكسية.. لماذا تهتم السلطات بما هو معتاد وطبيعي من تجاوزات بعض الأفراد في أمور لا تؤثر بصورة واضحة على قضايا الاقتصاد ككل، فأين حسم الكبائر؟

لا بد أن تتحسس السلطات المختلفة، ما يحتاج الناس لسماعه ومعرفته والاهتمام به، وإهمال ما يستحق أن يوضع في الصفحات الداخلية لأنه لا يترك أثرا!