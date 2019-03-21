الهلال يعشق مواجهة الأقوياء ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• قبل اجراء قرعة دور الـ8 من بطولة الكونفدرالية .. كان هناك إطمئنان وسط الاهلة بعدم التخوف من خصم الازرق الذي سيلاقيه .. من واقع مستوى الفريق المتطور في الفترة الاخيرة.

• حاليا وعقب اجراء القرعة والتأكيد رسميا من مواجهة النجم الساحلي التونسي .. استقبل الاهلة هذا الخبر بحذر شديد خاصة وان (اللتوال) يقدم افضل مستوياته في الفترة الاخيرة.

• النجم الساحلي حقق نتائج لافتة في الدور الماضي من الكونفدرالية .. كما وصل لمرحلة متقدمة في البطولة العربية .. وبالتالي هذا الفريق يقاتل في جبهتين في آن واحد .. وهذا يؤكد صدق حديثي ان الفريق مكتمل الصفوف وعازم على المضي قدما في المنافستين.

• تمنيتُ عدم مواجهة أحد فرق شمال افريقيا .. بما في ذلك الزمالك المصري الذي يبدو في اسوأ حالاته .. إلا ان الهلال يعاني كثيرا امام هذه الفرق .. ويجد صعوبة كبيرة في تخطي هذه اندية شمال افريقيا .. وهناك العديد من التجارب تؤكد ذلك.

• عموما الاندية التي تتطلع لتحقيق الألقاب لا تهتم بمن ستواجه جميع مراحل المنافسة .. بل يكون هدفها الرئيسي هو الانتصار فقط وتخطي الخصوم .. والازرق وضع التتويج بلقب الكونفدرالية هدفا هذا الموسم.

• الجهاز الفني الازرق مطالب منذ الآن بدراسة النجم الساحلي جيدا .. وامامه فرصة كبيرة لمعرفة نقاط القوة والضعف في صفوفه عن قرب عندما يواجه اللتوال الوصيف في مباراة الرد في البطولة العربية بأم درمان.

• احترام النجم الساحلي وتجهيز فرسان الازرق بالصورة المطلوبة .. والعمل على وضع حد لعقدة فرق شمال افريقيا بحسم المنافس داخل رضية الملعب .. تلك تعتبر أفضل الخيارات للوصول الي المربع الذهبي من البطولة الافريقية.

• كما ان الهلال اشتهر بمواجهة الاقوياء خلال تاريخ مشاركاته في البطولات الافريقية .. وسطر نجومه افضل الملاحم عند مواجهة اقوياء القارة السمراء .. وهاهي الفرصة تعود من جديد لتأكيد هذا التميز الهلالي.

(صمت اخير) ..

• نحن الهلال بنريدو جد.