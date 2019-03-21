حسين خوجلي: لست خائفًا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صب الكاتب الصحفي حسين خوجلي جام غضبه على من وصفهم بالمجموعات الاستبدادية الشمولية من أحزاب اليسار لممارستهم تجاهه أساليب اعتبرها غير أخلاقية لمحاولة إسكاته وتخويفه حتى يكون عبرة للآخرين ـ على حد قوله.

وقال خوجلي في تصريحات لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الخميس” إنه نشر عرضه وشرفه الخاص لصالح فكرته منذ الوهلة الأولى ولا أحد يخيفه.

وأضاف” أنا شخصيًا معافى نفسيًا تمامًا من كل علة وأنا لي ثقة بربي وبشعبي، وهذه الحملة ستنقشع لصالح الحكمة ولصالح العقلانية وستولد تيارًا وطنيًا إسلاميًا عريضًا للغافلين”.