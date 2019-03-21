أبوبكر عبد الرازق: كل الأديان قبل التاريخ تقوم على سطوة الرجال على النساء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال القيادي الإسلامي المعروف، أبوبكر عبد الرازق إن النساء يتفوقن في الميراث على الرجال في”35″ موضعًا، مشيرًا إلى المساواة عند الواضعين وفي الإسلام.

وزاد” إذا نظرنا إلى الرؤية الكلية التوحيدية للقرآن نجد أن النساء يتفوقن على الرجال فيما يتعلق بالميراث في مواضع كثيرة”.

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وقال أبوبكر في تصريحات لصحيفة الأخبار الصادرة اليوم”الخميس” إن المرأة ترث أكثر من الرجل حتى الأخت الشقيقة.

وأضاف” كل الأديان قبل التاريخ تقوم على سطوة الرجال على النساء”.