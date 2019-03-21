مقتل وإصابة (3) طلاب بالرصاص داخل خلوة بسبب نهب هواتفهم

التاريخ: 21-مارس-2019
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ألقت السلطات المختصة بولاية جنوب دارفور، القبض على المتورطين في ارتكاب أبشع حادثة تشهدها خلوة عريقة لتحفيظ القرآن الكريم، ونشر تعاليمه بالولاية، والتي أودت بحياة طالب رمياً بالرصاص، وإصابة اثنين آخرين بالجراح العمد، وأكدت معلومات من مصادر موثوقة حسب صحيفة الأخبار أمس، على أن الجناة داهما مقر الخلوة، وحاولا نهب الهواتف النقالة الخاصة بالطلاب، تحت تهديد السلاح، وعندما قاومهما الطلاب أطلقا عليهم النار من بندقيتين كلاشنكوف ولاذا بالفرار، لتتمكن السلطات الأمنية بالمنطقة من توقيفهما وإيداعهما الحراسة، لمخالفتهما أحكام المواد (42، 26، 139، 130) والمتعلقة بالقتل وتسبيب الجراح العمد، من القانون الجنائي، وكذلك مخالفة قانون الأسلحة والذخيرة، ومستمر التحري في البلاغات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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