نائب الرئيس: “شركات رمادية” تحصل على إعفاءات ضريبية بقيمة 65% من الإيرادات

كشف نائب رئيس الجمهورية د. عثمان محمد يوسف كبر أن 65% من الإيرادات الضريبية تفقدها الدولة بسبب إعفاءات ضرائيبة لشركات (رمادية) وحسابات خارج الخزينة، واصفاً القرارات الرئاسية الأخيرة بـ(الانتفاضة) والقضاء على الفساد والإفساد بكافة أشكاله وأنواعه ودرجاته، وقطع الطريق أمام المتربصين بالوطن ووقف الممارسات السالبة كافة التي تهدد الدولة والمجتمع من تخريب وتهريب واحتكار السلع والمضاربة بالعملة.

وأكد استجابة الرئاسة للأسباب الرئيسة التي أدت لاندلاع المظاهرات وقال إنها مطالب مشروعة متمثلة في “القوت والوقود والنقود”، مؤكداً مقدرة الحكومة على الحلول والمعالجات عبر عدة برامج سياسية واقتصادية، مؤكداً مضي رئاسة الجمهورية لتحقيق التراضي السياسي والمجتمعي.

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وعزا نائب الرئيس لدى مخاطبته حسب صحيفة الأخبار أمس، بكادقلي لقاءً للفعاليات السياسية، ديون السودان الخارجية لتراكمات منذ السبعينات من القرن الماضي (8) مليار دولار، تجاوزت (54) مليار دولار، بسبب الفوائد، وكشف كبر عن عدة عوامل قال إنها (داخلية وخارجية وأخرى خارجة عن الإرادة).

من جانبه أكد والي جنوب كردفان الفريق أمن أحمد ابراهيم مفضل أن السلام هدف استراتيجي، وقال في اجتماع مجلس الوزراء، إن حكومته تسعى لترقية خدمات (المياه، الصحة، التعليم) ولكنها في حاجة لدعم المركز لا سيما بشأن الطريق الدائري والكهرباء الدائرية والمياه، مؤكداً التخطيط لزيادة الرقعة الزراعية لأكثر من (5) ملايين فدان العام (2019-2020).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)