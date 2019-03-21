وزيرة الدفاع الفرنسية: سنضرب "الأسد" مرة أخرى إذا لزم الأمر

أعلنت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورنس بارلي، أن باريس ستضرب سوريا مرة أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وقالت "بارلي"، خلال حديثها في المجلس الأطلسي يوم الاثنين: "لدي رسالة أوسع، رسالة بسيطة: يمكنك الاعتماد علينا. سنكون هناك ليس فقط لحروب اليوم ولكن أيضًا لحروب الغد".
وأضافت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية: "عندما استخدم الرئيس السوري بشار الأسد الأسلحة الكيميائية، كانت هناك فرنسا والمملكة المتحدة مع الولايات المتحدة لتوجيه ضربات دقيقة للمنشآت الكيميائية. سنفعل ذلك مرة أخرى، إذا لزم الأمر".
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