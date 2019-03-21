انطلاق موكب شارع الستين في العاصمة الخرطوم

انطلق موكب شارع الستين في المنطقة الفاصلة بين أحياء الطائف والجريف غرب في العاصمة الخرطوم نهاراليوم الخميس استجابة بدعوة القوي الموقعة علي اعلان الحرية والتغيير . حيث هتف المتظاهرون هتافاتٍ تنادي بالحرية والتغيير واسقاط البشير ونظامه معبرين عن ذلك بشعار تسقط بس. ويشهد السودان منذ 13 ديسمبر (كانون الأول)من العام الماضي، احتجاجات شبه يومية ضد الحكومة والرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ 30 يونيو 1989.

واندلعت الاحتجاجات بعد قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ، بينما تعاني البلد من نقص حاد في العملات الأجنبية وتضخم بنسبة 70بالمئة.

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