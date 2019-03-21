الشرطة تفرق تظاهر بالخرطوم واعتقال قيادات لحزب الأمة

اطلقت قوات مكافحة الشغب السودانية؛اليوم الخميس الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة بمنطقة جبرة جنوب العاصمة الخرطوم تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير.
وقال شهود عيان ل(اخبار الخليج 365) ان المئات من مواطني ضاحية جبرة خرجوا استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين والقوى المعارضة الموقعة على اعلان الحرية والتغيير؛ لمواكب احتجاجية في عدد من المدن السودانية.
وقال حزب الامة القومي المعارض؛ ان السلطات الامنية اعتقلت صباح اليوم عددا من قياداته بمدنية الأبيض بولاية شمال كردفان لعرقلة قيام الموكب الاحتجاجي بالمدينة.
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