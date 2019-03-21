أصدرت محكمة في شمال غرب باكستان، حكمًا بالسجن مدى الحياة على رجلين أدينا بالتورط في مقتل مشعل خان، وهو طالب جامعي تعرض للضرب ثم قُتل برصاص أحد الحشود في العام 2017، بعد اتهامه زورًا بالتجديف.
وكان الرجلان - عارف خان، وهو زعيم محلي للحزب الحاكم في باكستان بقيادة نجم الكريكت السابق عمران خان، وأسد خان - في المحكمة في بيشاور لإصدار الحكم.
وأوردت "فوكس نيوز"، أنه تم اكتشاف وفاة مشعل (23 عامًا) على شريط فيديو تم توزيعه لاحقًا على وسائل التواصل الاجتماعي. في البداية تم توجيه الاتهام إلى 61 شخصًا بمجموعة متنوعة من الجرائم، وصدرت بحق 57 شخصًا أحكام مختلفة في القضية. يستأنف كثيرون الأحكام.
ولم يعرف على الفور ما اذا كان الرجلان اللذين حكم عليهما اليوم الخميس سيستأنفان الحكم.
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان تحكم على رجلين بالسجن مدى الحياة في مقتل طالب 2017 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.