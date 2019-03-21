موزمبيق.. الإعصار يقتل 217 شخصا

أدى الإعصار القوي الذي ضرب موزمبيق إلى مقتل 217 شخصا، في حين يحتاج 15 ألف شخص إلى الإنقاذ.

وقال وزير البيئة الموزمبيقي، إنه تم إنقاذ 3 آلاف شخص، حسب وكالة "رويترز".

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وضرب إعصار بسرعة 170 كم سواحل موزمبيق، الخميس الماضي، وتحرك الإعصار إلى زيمبابوي ومالاوي.

ودمر الإعصار المباني، وتعرضت حياة الملايين إلى الخطر.