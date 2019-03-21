عاجل.. انفجار يهز مصنع كيمياويات في شرق الصين

هز انفجار مصنع كيماويات شرقي الصين، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس" الخميس، ونقلت الوكالة عن مسؤول صيني قوله إن عدد الضحايا من جراء الانفجار لا يزال غير معروف.

ووقع الانفجار في المصنع الذي تديره شركة "تيانجيياي للكيماويات" في يانشينغ بمقاطعة جيانغسو، وفق مسؤولين صينيين.

وفي يوليو 2018، أسفر انفجار في مصنع للكيماويات بالصين عن مقتل 19 شخصا وإصابة 12 في حادث جديد في سلسلة الحوادث الصناعية في أكبر منتج للكيماويات بالعالم.

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وفي عام 2015 وقع انفجار في مخزن كيماويات في مدينة تيانجين الشمالية، مما أسفر عن مقتل 165 شخصا. وأسفر انفجار آخر في منشأة للبتروكيماويات في إقليم شاندونغ العام الماضي عن مقتل ثمانية وإصابة تسعة.

وبدأت الصين إجراءات لتحسين السلامة في قطاع الصناعة وكثفت عمليات التفتيش العام الماضي بعد سلسلة من الحوادث في مناجم الفحم ومصانع الكيماويات.