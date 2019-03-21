انطلاق موكب العدالة من منطقة سلمة وجبرة _ الخرطوم

نزل مئات المتظاهرين الخميس إلى شوارع الخرطوم ،في مظاهرات مناهضة للحكومة ، غداة إعلان الحرية والتغيير ويطالب برحيل نظام البشير.

وهتف المحتجون في شوارع سلمة وحي جبرة الخرطوم وسط صفقة مدوية بالهتاف حرية حرية ،سلمية سلمية وشهد هذا الحي مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في اكثر من مرة طيلة الشهور الماضية .

وتظهر مشاهد من فيديو رجالا ونساء، يضع الكثير منهم أقنعة يرددون شعارات ضد النظام.

وتهز احتجاجات دامية السودان منذ 13 ديسمبر/كانون الأول عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز.