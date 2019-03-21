الفريق مرسال يتفقد مشروع درء اثار الجفاف

ضمن زياراته الراتبة للوحدات والمرافق الحكومية تفقد والي شمال دارفور الفريق الركن النعيم خضر مرسال اليوم الخميس مشروع درء اثار الجفاف والتصحر والامن الغذائي بشمال دارفور واستمع الوالي الي تنوير من مدير المشروع محمد احمد افندي حول المشروعات التي تم تنفيذها خلال المرحلة السابقة والخطط المستقبلية لتحقيق الاهداف المرجو واستعرض احمد محمد افندي اهداف المشروع التي ترمي الي تحقيق الامن الغذائي واعادة التوازن البيئي وزيادة دخل الفرد وتنمية انسان الريف والي جانب جملة من الخطط في مجال تنفيذ السدود والتنمية الزراعية و اعادة الاستزراع بمناطق العودة الطوعية وتنفيذ الطرق الداخلية بمدينة الفاشر وحفر من الابار . من جانبه اشاد والي الولاية الجهد الكبير الذي يقوم به المشروع من خلال تنفيذها لحزمة من المشروعات العملاقة كالطرق والسدود والابار ووجه الوالي بضرورة ان تولي المشروع اولوية قصوي لمشروعات حصاد المياة وحفر المزيد من الابار ومعالجة جزرية لسد حلوف الذي ظل يعاني منه المواطنين في موسم الخريف الي جانب الاهتمام بتنفيذ مشروعات الطرق الداخلية والعمل علي تاهيل كافة الطرق والمداخل بمدينة الفاشر وتحسينها ، مطالبا بضرورة احكام التنسيق بين كافة الجهات المكونة للمشروع وفق الادارة المتوازنة لتحقيق الاهداف والخطط المرجوه .

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