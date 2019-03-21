الاماراتي سلطان يدير مباراة المريخ والنجم الساحلي

أسند الاتحاد العربي لكرة القدم إدارة مباراة المريخ والنجم الساحلي لطاقم تحكيم إماراتي سعودي في إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 29 مارس الجاري. وسيدير المباراة حكم الوسط الإماراتي سلطان عبد الرازق ويساعده الإماراتيان محمد الحمادي ومسعود حسن بينما سيكون عادل النقبي حكماً رابعاً. واختار الاتحاد العربي خالد بن صالح حكم مساعد فيديو من السعودية وحكم مساعد فيديوثاني ماجد الشمراني. وسيراقب المباراة توفيق سرحان من سوريا وخليل جلال مراقباً للحكام من السعودية ومازن مرزوق منسقاً عاماً من مصر وبابكر عثمان منسقاً إعلامياً من السودان ورشيد عاكب منسقاً أمنياً من المغرب. وتُقام المباراة بإستاد المريخ في السابعة مساءً وستشهد أول حالة استخدام لتقنية الفيديو)فار( في السودان.

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